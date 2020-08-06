"الهداف" محمود علاء يفتتح أهداف دوري ما بعد الإيقاف

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 21:39

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - المصري

افتتح محمود علاء مدافع الزمالك أهداف بطولة الدوري المصري بعد استئنافها بعد إيقاف 168 يوما.

الزمالك واجه المصري على ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة الـ 14 في الدوري المصري.

وبعد شوط أول سلبي، نجح محمود علاء في كسر حالة الصمت مستغلا خطأ من دفاع المصري في الدقيقة 55 بعد لمسة من فرجاني ساسي وتسديدة من علاء من داخل منطقة الجزاء.

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ووصل محمود علاء لهدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وسجل محمود علاء للمرة الثالثة على التوالي في الدوري.

سجل أمام حرس الحدود ثم الإسماعيلي قبل توقف الدوري، والآن يعود ويسجل في مرمى المصري في أول لقاء بعد التوقف.

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