مانولاس: نستطيع إيقاف ميسي دون الخوف

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 18:03

كتب : FilGoal

كوستاس مانولاس - نابولي - تورينو

يرى اليوناني كوستاس مانولاس مدافع نابولي الإيطالي أن عليهم إيقاف ليونيل ميسي كفريق من أجل التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي.

مانولاس سبق له أن هز شباك برشلونة في دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا 2017-18 عندما كان لاعبا بقميص روما وقاد فريقه للفوز 3-0 والتأهل للمربع الذهبي.

مانولاس قال لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "قابلت فرانشيسكو توتي وأخبرني: كن شجاعا يا مانولاس وحاول مجددا".

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وأضاف المدافع البالغ 29 عاما: "نستطيع إيقاف ميسي كفريق، دون الخوف من موهبته، في رأيي إنه الأفضل في العالم بسبب جودته وذكاءه".

وأتم عن الإصابات التي تضرب الفريقين قبل المواجهة المرتقبة "الضغط على برشلونة أكبر، وآمل أن يتعافى لورينزو إنسيني، أنا بخير والألم في ضلوعي لم أعد أشعر به".

إنسيني تعرض لإصابة في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي أمام لاتسيو في الركبة.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" فأن قائد البارتينوبي سيجري فحصا بدنيا لمعرفة إمكانية المشاركة أمام البلاوجرانا.

اليوناني شارك في 34 مباراة وسجل 4 أهداف في جميع المسابقات الموسم الجاري.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 على أرضية ملعب ساو باولو في إيطاليا، والإياب سيقام في برشلونة على ملعب كامب نو.

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