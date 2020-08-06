كرة سلة - فوز أوكلاهوما على ليكرز بمشاركة عبد النادر وليبرون

نجح فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على لوس أنجليس ليكرز ضمن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وشارك عبد الرحمن نادر - الشهير بـ عبد النادر - المحترف المصري مع أوكلاهوما، بينما شارك ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة مع ليكرز.

وكان ليكرز قد ضمن صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وفي انتظار الأدوار الإقصائية.

وانتهى اللقاء بفوز أوكلاهوما بنتيجة 105-86 ولم يتقدم ليكرز في أي وقت بالمباراة ليتعرض لثاني خسارة منذ استئناف المسابقة مقابل انتصارين.

وشارك المحترف المصري عبد النادر في فوز فريقه وخاض 17:49 دقيقة سجل خلالهم سبع نقاط.

وشهدت تصريحات ليبرون جيمس عقب اللقاء الرد على ما قاله دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ترامب قد انتقد من يركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني تضامنا مع حملة (حياة السود مهمة) مؤكدا أنه يغلق التلفاز عند مشاهدة ذلك من اللاعبين ولا يهمه متابعة المباريات.

وقال ليبرون ردا على ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "لا أعتقد أن مجتمع كرة السلة حزين لخسارة مشاهدته للمباراة".

وأتم تصريحاته "سواء شاهد المباراة أم لا ستسمر، ونيابة عن كل من يحب كرة السلة لا نهتم بذلك".

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