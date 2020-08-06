مواعيد مباريات الخميس 6 أغسطس والقنوات الناقلة – عودة الدوري المصري

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 10:15

كتب : FilGoal

حميد أحداد من الزمالك أمام إيميكا إيزي من المصري

أخيرا وبعد طول انتظار، يعود الدوري المصري مجددا اليوم الخميس.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 6 أغسطس 2020، والقنوات الناقلة لكل البطولات حول العالم.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا.

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الزمالك يلاقي النادي المصري الساعة الثامنة مساء على استاد برج العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري. المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الأوروبي

وتٌستكمل مباريات الدوري الأوروبي اليوم. باير ليفوزكن يواجه رينجرز الساعة السابعة إلا خمس دقائق على بي إن سبورتس 2.

إشبيلية يواجه روما الساعة السابعة إلا خمس دقائق في أحد أجمل المباريات عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بازل يواجه إينتراخن فرانكفورت الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4، فيما يلعب ولفرهامبتون مع أولمبياكوس الساعة التاسعة مساء أيضا عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري المغربي

وفي الحادية عشر مساء. يحل الوداد البيضاوي –منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا- ضيفا على نهضة بركان في الدوري المغربي.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا.

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