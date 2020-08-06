حوار – الحضري: جوزيه امتلك مفتاح تألقي.. أخطأت بالرحيل عن الأهلي وسأعود إليه ولو بعد 10 سنوات

قال عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر التاريخي إن مانويل جوزيه مدربه السابق في الأهلي تملك مفتاح تألقه وهو ما ساهم في تحول مسيرته للأفضل.

وتحدث الحضري لقناة "النهار" قائلا: "هناك بعض نقاط التحول في مسيرتي الأولى كانت في الانتقال للأهلي إذ أن طموحي كان اللعب في صفوفه".

وتابع "هناك نقطة تحول أخرى حينما ضم جوزيه حارس آخر للأهلي هو نادر السيد ليحفزونني لأصبح أفضل، عقليتي تغيرت في ذلك الوقت للأفضل، وجود نادر السيد أعطاني قوة لتخفيض 9 كيلو من وزني وأتدرب أكثر".

وواصل "جوزيه كان يملك مفتاح تألقي وكذلك أحمد ناجي وهذا أوصلني للفوز بأفضل حارس في إفريقيا، جوزيه له كل التقدير والاحترام لجعله أصل لما وصلت إليه الآن".

وشدد "بداية حياتي الكروية الحقيقية كانت في كأس أمم إفريقيا 2006 والتحول للأفضل".

الرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

وعن الرحيل من الأهلي والانتقال لسيون السويسري قال الحضري: " نتقالي لسيون السويسري قرار خاطئ، لكن كان يجب علي أن أرحل لأنه في تلك المرحلة عانيت من ضغوط كبيرة من جوزيه من عدم الحصول على حقي وسحب شارة قيادة الأهلي مني وبعد 4 سنوات من الضغط شعرت بالإرهاق".

وأضاف "بعض الناس صوروا لي إنني سأنتقل من سيون لناد أفضل منه ولكنني أخطأت وأقر بذلك كان يجب علي الأخذ بالنصيحة وقتها لكنني فكرت بشكل منفرد".

وتابع "أحب الأهلي وجمهوره وقميصه وطوال حياتي داخل النادي أو خارجه سأظل أحب النادي الأهلي، ربنا يغفر الذنوب، ولدي يقين إنني يوما ما سأعود للأهلي بعد يوم أو سنة أو 10".

أما عن الانتقال للزمالك فقال: "الانتقال للزمالك كان في وقت غير جيد وظروف مادية وإدارية وفنية لم تكن جيدة، ربما لو انتقلت في وقت آخر لحققت الكثير مع النادي بالإضافة إنني لم أكن موفقا مع النادي".

وأكمل "في فترة الإعداد مع الزمالك في سويسرا شعرت إنني لن أنجح مع النادي ولعبت ودية ضد وادي دجلة ولعبت الشوط الأول والجمهور بعد اللقاء اصطف أمام سيارتي وأبدى عدم إعجابه بأدائي رغم لعبي لشوط وحيد فقط".

وتابع "شعرت أن هناك من يحيك هجوما ضد من داخل النادي من بعض اللاعبين أو الأشخاص المسؤولين ورحلت".

منتخب مصر

وقال الحضري إن حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر استفاد من قوة الأهلي مع جوزيه.

وقال: "حسن شحاتة استفاد من قوة الأهلي مع مانويل جوزيه".

وعن أفضل جيل زامله في صفوف الفراعنة قال: "جيل ثلاثية كأس أمم إفريقيا لمنتخب مصر هو الأفضل، كان مميزا في كل شيء داخل وخارج الملعب".

وأكمل "لعبنا في 2010 أفضل من 2008 لأننا واجهنا منتخبات أقوى بكثير من النسخة التي لعبناها في غانا".

وأتم الحضري حديثه ردا على مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق زكي عبد الفتاح قائلا: " يهاجمني لجذب الأضواء ويحاول إثبات وجهة نظره حتى لو مخطئ، وبدون بوب برادلي لن يكون مدربا لحراس المرمى".

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