بعد غياب 148 يوما.. الدوري المصري عاد إليكم من جديد

المباريات الأقرب لقب كل جماهير الكرة المصرية.. الدوري المصري عاد إليكم من جديد.

بعد فترة توقف هي الأطول في تاريخ الدوري المصري تعود مباريات المسابقة الأحب لكل جماهير الكرة المصرية بعد غياب دام لـ148 يوما.

مباراة تجمع بين الزمالك والمصري مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري وتقام بملعب برج العرب.

وهي الأولى منذ يوم 11 مارس الماضي عندما لعب الأهلي ضد سموحة.

قبل أن يتوقف الدوري لأكثر من 4 شهور بسبب فيروس كورونا.

ومرة أخرى عاد إليكم الدوري المصري.

الزمالك يدخل المباراة بقائمة طويلة من الغيابات تضم كل من طارق حامد ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد العزيز للإصابة.

بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة وإمام عاشور للإيقاف.

والثنائي العائد لمصر مؤخرا أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة. ومن المنتظر أن يتم خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض لعدم المشاركة في مباراة الأهلي.

ويأتي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

استعد الزمالك لعودة الدوري بخوض 4 مباريات ودية وفاز على سموحة 5-1، وعلى وادي دجلة 4-0.

وتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، وخسر من بيراميدز بالنتيجة ذاتها.

الزمالك يخوض المباراة وعينة على مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

ويتخذ الزمالك مباريات الدوري المقبلة لتجهيز اللاعبين ورفع مستوى الفريق الفني والبدني قبل مواجهة الرجاء والاطمئنان على جميع عناصر الفريق تحت قيادة باتريس كارتيرون.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك في مواجهة المصري كالآتي:

المرمى: أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي.

الوسط: فرجاني ساسي – محمد حسن.

الوسط المهاجم: إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد.

ولم يعلن كارتيرون قائمة الزمالك للمباراة حتى الآن وسوف يكشف عنها قبل المواجهة مباشرة، ومن المحتمل أن يظهر بها بعض الأسماء الشابة التي تألقت في فترة الإعداد وعلى رأسهم أسامة فيصل وحسام أشرف.

على الجانب الآخر استعد المصري لعودة الدوري بخوض 4 مباريات ودية وتعادل مع طلائع الجيش سلبيا ومع سموحة بهدف لكل فريق.

ثم لعب مباراتين ضد بيراميدز خسر الأولى بهدف وتعادل في الثانية 1-1.

ومنح طارق العشري المدير الفني للمصري الفرصة لبعض اللاعبين الشباب خلال المعسكر وظهر منهم زياد فرج بمستوى جيد.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المصري أمام الزمالك كالآتي:

المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: كريم العراقي – إسلام أبو سليمة – أحمد شوشة – بهاء مجدي.

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا – عمرو موسى.

الهجوم: أحمد ياسر – محمود وادي – زياد فرج.

الدوري المصري يتصدره الأهلي برصيد 49 نقطة من 17 ويلعب الفريق الأحمر ضد إنبي يوم الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15.

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