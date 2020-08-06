رئيس اللجنة الطبية لـ في الجول: أعداد المصابين في الدوري مطمئنة.. وشفاء كل أعضاء الإنتاج الحربي

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 00:13

كتب : بسام أبو بكر

الإنتاج الحربي - الزمالك

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف أندية الدوري مطمئنة.

وأوضح في حديثه لـFilGoal.com: "نحن نجري مسحة قبل كل مباراة بـ48 ساعة لتظهر النتائج قبل اللقاءات بـ24 ساعة".

وواصل "الجمهور تفاجأ من ظهور أعداد كبيرة في الإنتاج الحربي بـ18 حالة بعد 7 حالات في طنطا ولكن الآن بعض الأندية لديها حالة وحيدة مصابة أو حالتين ويتماثل الجميع للشفاء بشكل جيد".

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وأعلن سلطان سلبية مسحة جميع أعضاء الإنتاج الحربي والتي ظهرت يوم الأربعاء بما فيهم عينة المدير الفني مختار مختار.

وقال: "أجرينا مسحة ثانية يوم الثلاثاء وظهرت النتائج سلبية لجميع أعضاء فريق الإنتاج الحربي ومدرب الفريق مختار مختار".

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