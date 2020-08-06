رئيس اللجنة الطبية لـ في الجول: أعداد المصابين في الدوري مطمئنة.. وشفاء كل أعضاء الإنتاج الحربي

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف أندية الدوري مطمئنة.

وأوضح في حديثه لـFilGoal.com: "نحن نجري مسحة قبل كل مباراة بـ48 ساعة لتظهر النتائج قبل اللقاءات بـ24 ساعة".

وواصل "الجمهور تفاجأ من ظهور أعداد كبيرة في الإنتاج الحربي بـ18 حالة بعد 7 حالات في طنطا ولكن الآن بعض الأندية لديها حالة وحيدة مصابة أو حالتين ويتماثل الجميع للشفاء بشكل جيد".

وأعلن سلطان سلبية مسحة جميع أعضاء الإنتاج الحربي والتي ظهرت يوم الأربعاء بما فيهم عينة المدير الفني مختار مختار.

وقال: "أجرينا مسحة ثانية يوم الثلاثاء وظهرت النتائج سلبية لجميع أعضاء فريق الإنتاج الحربي ومدرب الفريق مختار مختار".

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