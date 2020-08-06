سلبية مسحة المصري قبل لقاء الزمالك

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 00:03

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

أظهرت نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها المصري سلبيتها لجميع أعضاء الفريق وذلك قبل لقاء الزمالك.

ويواجه المصري منافسه الزمالك اليوم الخميس في أولى مباريات الدوري عقب استئناف نشاطه بعدما توقف بسبب جائحة كورونا.

وتقام المباراة في ملعب برج العرب في الجولة 14 من المسابقة.

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ومن المقرر أن يجري كل فريق في الدوري مسحة لجميع أعضائه قبل 48 ساعة من أي لقاء لتظهر النتائج قبل المواجهة بيوم كامل.

ويحتل المصري المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة إثر خوضه لـ16 مباراة.

ويأتي الزمالك رابعا بـ31 نقطة بعدما خاض نفس عدد المباريات.

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