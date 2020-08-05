حجازي: سعيد بربط اسمي بـ الأهلي ولكن.. وهذا ما قاله لي تريزيجه قبل الفترة الصعبة

أبدى أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون سعادته بربط اسمه بالانتقال إلى صفوف فريقه السابق الأهلي قبل أن يشدد أنه لا يستطيع التعليق على أي أنباء تخص مستقبله.

وقال حجازي لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "لعبت في الأهلي لعامين وقدمت كل ما لدي لذا سعيد بربط اسمي بالعودة وحب الجمهور لي".

قبل أن يستدرك "لكنني لا أستطيع التعليق على أي شيء حاليا إذ أنني مرتبط بعقد مستمر لعامين مع وست بروميتش".

كما رفض حجازي الرد على سؤال حول وجود عروض إليه من فرق الدوري الإنجليزي.

وقال: "لا يوجد أي شيء أستطيع التعليق عليه، لدي عقد مع النادي".

وعن الصعود للدوري الإنجليزي علق "مررنا بموسمين في غاية الصعوبة ولكن إدارة النادي كان لديها مشروع هام وحافظنا على اللاعبين الأساسيين وعدنا".

وبسؤاله عن عودته للمشاركة في النصف الثاني من الموسم بعد غيابه عن نظيره الأول للإصابة قال: "كنت أجريت عملية جراحية بسبب إصابة".

وأضاف "كنت أستطيع اللعب دون الخضوع لها ولكن اتفقت مع النادي ومع المدرب على إجراء العملية كي أغيب في منتصف الموسم أو نهايته".

وتابع "ذلك كان الحل الأفضل وعدت وكل شيء سار أفضل".

وبسؤاله أين سيعتزل في أوروبا أم في مصر أجاب "لا أعرف ولا أستطيع تحديد ذلك الأمر الآن".

وعن بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي قال حجازي: "تريزيجيه وأحمد المحمدي قاما بعمل كبير".

وأضاف "كان لفريق أستون فيلا مباريات صعبة في ختام الموسم ولكن تريزيجيه كان يؤمن بقدرتهم على البقاء وتوقع تألقه حينما كنت أتحدث معه".

وأردف "تريزيجيه كان لديه إصرارا كبيرا على النجاح".

وشدد حجازي "كثرة اللاعبين المصريين في إنجلترا ونجاحهم غير النظرة لنا وجعل الأندية تؤمن أننا نتمتع بعقلية قوية".

وعن أمنيته في الفترة المقبلة مع منتخب مصر قال: "أتمنى تحقيق لقب بطولة للمنتخب والصعود لكأس العالم مرة أخرى لإسعاد الشعب المصري".

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