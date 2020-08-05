كرة سلة – إصابة لاعب في الاتحاد بفيروس كورونا ومسحة لكل اللاعبين

أعلن الاتحاد السكندري إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا عقب ظهور نتائج المسحة.

وأشار بيان الاتحاد السكندري إلى أنه تم عزل اللاعب المصري مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة حتى يتماثل للشفاء.

وقرر محمد مصيلحي رئيس زعيم الثغر خضوع جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني لمسحة جديدة عاجلة بعد إصابة زميلهم.

وتقرر إلغاء المران الذي كان مقرر إقامته الخميس لحين ظهور نتائج المسحة العاجلة.

ولم يشر بيان الاتحاد لاسم اللاعب المصاب.

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