المقاولون: حفني حصل على قرابة المليون جنيه ولم يشارك إلا في 10 دقائق

كشف محمد عادل المشرف العام على المقاولون العرب عن تفاصيل أزمة انقطاع أيمن حفني لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية.

أيمن حفني النادي : المقاولون العرب المقاولون العرب

وقال محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "منذ توقف الدوري أرسلنا برنامج تدريبي لينفذه أيمن حفني لكنه رفض وأخبرنا أنه يتدرب بشكل منفرد في أحد الأندية".

وأضاف "ولكن لا يعقل ألا يعلم النادي حالة اللاعب البدنية طوال 3 شهور".

وأكمل "اتصلنا به كثيرا لكنه لم يرد على اتصالات رامي عادل وعماد النحاس وهو اعترف بذلك".

وواصل "كما تأخر عن موعد المسحة الطبية الأولى للفريق وخضع لها منفردا بعد عدة أيام على حساب النادي".

واستمر في تصريحاته "ثم انتظم في التدريبات لمدة 3 أيام فقط وبعدها انقطع حتى يومنا هذا".

وشدد "أبلغناه بغيابه عن التدريبات وأخبرنا اتحاد الكرة لنثبت صحة موقفنا".

وأفصح "أيمن حفني حصل على كافة مستحقاته المالية من المقاولون منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي قادما من مصر للمقاصة على سبيل الإعارة".

وتابع "حفني حصل على قرابة المليون جنيه ولم يشارك معنا سوى في 10 دقائق فقط".

وأتم تصريحاته "سنطبق اللائحة على اللاعب ونوقع عليه غرامة مالية كبيرة بسبب ما فعله".

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