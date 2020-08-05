وكيل وادي: اللاعب سيرحل عن المصري بشكل مؤكد نهاية الموسم.. ورئيس النادي يرد

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

محمود وادي - المصري

شدد أسيد الخضر وكيل أعمال محمود وادي المهاجم الفلسطيني للنادي المصري على أنه سيرحل عن الفريق بشكل مؤكد نهاية الموسم الجاري.

محمود وادي

النادي : المصري

المصري

وقال أسيد الخضر عبر قناة أون تايم سبورتس2: "الأمر مؤكد ومحسوم ومحمود وادي سيرحل عن المصري بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف "إدارة المصري محترفة تماما وقادت الفريق للمشاركة في الكونفدرالية مرتين والحصول على المركز الثاني في كأس مصر والسوبر المصري".

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وواصل "ولكن ليس لي علاقة بما قاله عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي إن وادي لا يمتلك أي عروض".

وأكمل "أتعامل بشكل شخصي مع عدنان حلبية نائب رئيس النادي المصري ولذلك لا يعلم عبد الظاهر السقا أن وادي تلقى عروضا".

وكشف "هناك عرض رسمي من نادي مصري لضم وادي، وآخر من ناد قطري للحصول على خدماته على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وهذا الفريق يشارك في بطولة آسيا، بالإضافة عرض إماراتي".

وأكمل "خلال يومين سيصل للنادي المصري عرض رسمي من النادي الذي يرغب في التعاقد مع محمود وادي".

من جانبه رد سمير حلبية رئيس نادي المصري قائلا: "نتعامل بشكل احترافي مع وكيل محمود وادي، وبالتأكيد رد عبد الظاهر السقا لأنه يريد عدم تشتيت اللاعبين قبل مواجهة الزمالك الهامة في الدوري المصري".

وأتم وكيل محمود وادي تصريحاته قائلا: "وادي سيشارك ضد الزمالك وفي عدة مباريات مقبلة في الدوري حتى يتحسن مركز المصري في جدول الترتيب ثم سيرحل إلى ناديه الجديد".

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