يونايتد يقلب تأخره لفوز أمام لاسك في الدوري الأوروبي

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع النهائي من الدوري الأوروبي عقب تجاوز لاسك لينز النمساوي.

في ملعب أولد ترافورد في لقاء الإياب من دور الـ16 قلب مانشستر يونايتد تأخره ضد لاسك إلى الفوز بهدفين لهدف.

أولي جونار سولشاير اعتمد في التشكيل الأساسي على البدلاء واللاعبين الشباب بعدما حسم تأهله من مباراة الذهاب.

وكان يونايتد فاز في لقاء الذهاب في النمسا والذي أقيم قبل توقف النشاط الكروي بخمسة أهداف دون رد.

افتتح فيليب ويزنجر أهداف المباراة في الدقيقة 55 بتسديدة صاورخية من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق جيسي لينجارد في الدقيقة 57.

ذلك قبل أن يضيف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبذلك سيلتقي يونايتد مع منافسه كوبنهاجن في ربع النهائي بعد تفوق الأخير على باشاك شهير التركي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين (طالع التفاصيل).

وفي التوقيت ذاته فاز إنتر على خيتافي الإسباني بثنائية دون مقابل (طالع التفاصيل).

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