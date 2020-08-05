جلسة خاصة لتحديد مصير محمد صالح مع المصري

يعقد النادي المصري البورسعيدي جلسة من أجل تحديد مصير المدافع الفلسطيني محمد صالح من الاستمرار مع النادي.

محمد صالح النادي : المصري المصري

وحسبما علم FIlGoal.com فأن اللاعب لديه مشكلة كبيرة بسبب عدم تجديد إقامته في مصر ولا يستطيع الخروج من البلاد في حال توافر فرصة للطيران.

وما يزيد من المشاكل استعداده لاستقبال مولودته الأولى خلال الأيام المقبلة ولابد من وجود إقامة سارية لتسجيلها في الأوراق الرسمية.

والتقى اللاعب بمسؤولي المصري وشرح الصعوبات التي يواجهها وسيتم عقد الاجتنماع بعد مباراة الزمالك لتحديد موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل.

وإذ استمر اللاعب سيكون هناك تفاوض على العقد والإقامة أيضا.

وأعير صالح لفريق كهرباء الإسماعيلية في بداية الموسم لحين عودته من الإصابة وشارك مؤخرا في تدريبات منفردة مع أخصائي تأهيل.

ولم يُقيد اللاعب في قائمة الفريق يناير الماضي لرفض اتحاد الكرة قيد اللاعب على الرغم من أن المصري حصل على إيجاز بتجديد تعاقداته أو قيد اللاعبين المعارين بقائمته.

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