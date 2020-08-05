جلسة خاصة لتحديد مصير محمد صالح مع المصري

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 22:42

كتب : أيمن عيد

محمد صالح يحتفل بهدف المصري في النجوم

يعقد النادي المصري البورسعيدي جلسة من أجل تحديد مصير المدافع الفلسطيني محمد صالح من الاستمرار مع النادي.

محمد صالح

النادي : المصري

المصري

وحسبما علم FIlGoal.com فأن اللاعب لديه مشكلة كبيرة بسبب عدم تجديد إقامته في مصر ولا يستطيع الخروج من البلاد في حال توافر فرصة للطيران.

وما يزيد من المشاكل استعداده لاستقبال مولودته الأولى خلال الأيام المقبلة ولابد من وجود إقامة سارية لتسجيلها في الأوراق الرسمية.

والتقى اللاعب بمسؤولي المصري وشرح الصعوبات التي يواجهها وسيتم عقد الاجتنماع بعد مباراة الزمالك لتحديد موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل.

وإذ استمر اللاعب سيكون هناك تفاوض على العقد والإقامة أيضا.

وأعير صالح لفريق كهرباء الإسماعيلية في بداية الموسم لحين عودته من الإصابة وشارك مؤخرا في تدريبات منفردة مع أخصائي تأهيل.

ولم يُقيد اللاعب في قائمة الفريق يناير الماضي لرفض اتحاد الكرة قيد اللاعب على الرغم من أن المصري حصل على إيجاز بتجديد تعاقداته أو قيد اللاعبين المعارين بقائمته.

اقرأ أيضا

القصة الكاملة لانتقال حارس فلسطين للدوري الإسرائيلي

الظهور الأول لـ مرموش أوروبيا

لماذا ضم مانشستر سيتي ناثان أكي؟

حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع كهربا

رد رسمي من دورتموند بشأن سانشو

محمد صالح المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل وادي: اللاعب سيرحل عن المصري بشكل مؤكد نهاية الموسم.. ورئيس النادي يرد 2 دقيقة | الدوري المصري
إنتر يقتل طموح خيتافي.. ويونايتد يقلب تأخره لفوز أمام لاسك في الدوري الأوروبي 2 دقيقة | أوروبا
جلسة خاصة لتحديد مصير محمد صالح مع المصري 16 دقيقة | الدوري المصري
مخرج مباراة الزمالك والمصري لـ في الجول: جاهزون لتطبيق الـVAR بـ7 كاميرات 42 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - إقالة فيريرا من تدريب سانتوس ساعة | أمريكا
رسميا - بيير كالولو أول صفقات ميلان الصيفية ساعة | أوروبا
إنتر يكشف موعد الإعلان عن ضم أليكسيس سانشيز نهائيا ساعة | أوروبا
لماذا ضم مانشستر سيتي ناثان أكي.. هل جيد بما يكفي لكتيبة جوارديولا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك