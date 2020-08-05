مخرج مباراة الزمالك والمصري لـ في الجول: جاهزون لتطبيق الـVAR بـ7 كاميرات

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 22:16

كتب : بسام أبو بكر

حازم إمام - الزمالك - الجونة - الدوري المصري

شدد وليد فاروق مخرج مباراة الزمالك والمصري المنتظرة في الدوري على أن الجميع على أتم استعداد لإخراج المواجهة بشكل مميز عبر شاشات التليفزيون وأيضا مساعدة طاقم التحكيم في تطبيق تقنية التحكيم المساعد بالفيديو VAR.

ويلعب الزمالك ضد المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري بملعب برج العرب. وذلك في أول مباراة للدوري بعد أكثر من 4 شهور من التوقف بسبب فيروس كورونا.

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وقال وليد فاروق لـFilGoal.com: "توقف الدوري لفترة طويلة لن يؤثر على طاقم إخراج المباراة".

وأضاف "سنعتمد على 7 كاميرات لتصوير المباراة وإخراجها عبر شاشات التليفزيون، عبارة عن 6 كاميرات عادية وواحدة للتصوير البطئ".

وأكمل "عدد 7 كاميرات كافي لتطبيق التحكيم المساعد بالفيديو VAR وليس من الضروري الاعتماد على عدد أكبر من الكاميرات مثل الملاعب الأوروبية وفي الخليج العربي".

وأتم تصريحاته "أخرجت من قبل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية وطبقنا خلالها تقنية التحكيم بالفيديو لتجربتها قبل تطبيقها في مباريات الدوري المصري".

ويدير مباراة الزمالك والمصري الحكم محمد عادل.

ويعاون محمد عادل كل من تحسين السادات مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني، وعبد العزيز السيد حكم رابع.

بينما أمين عمر حكم الفيديو ويساعده أحمد حمدي.

ويلعب الزمالك والمصري أول مباراة في الدوري بتقنية الفيديو.

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