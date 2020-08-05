رسميا - بيير كالولو أول صفقات ميلان الصيفية

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 21:46

كتب : FilGoal

بيير كالولو - أولمبيك ليون

أعلن ميلان الإيطالي إبرام أول صفقة في موسم الانتقالات الصيفية بضم الفرنسي الشاب بيير كالولو.

كالولو (20 عاما) وقع لـ ميلان في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لصيف 2025 بعد نهاية تعاقده مع أولمبيك ليون الفرنسي.

وشوهد اللاعب في منتصف يونيو الماضي يجري الفحص الطبي بعيادات ميلانو تمهيدا للانضمام صفوف الفريق.

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واقترن اسم اللاعب بأكثر من ناد آخر من ألمانيا وإسبانيا لكن فضل التوقيع لـ ميلان.

ويمتلك كالولو 3 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 20 عاما ويلعب في مركز الظهير الأيمن لكنه لم يخض أي مباراة رسمية بقميص الفريق الأول لـ ليون.

وتواجد قائد فريق الشباب على مقاعد البدلاء في مباراة الجولة الـ 23 أمام أميان والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الفرنسي الشاب 16 مباراة الموسم الجاري في دوري أبطال أوروبا للشباب وساهم بصناعة 3 أهداف.

وكان ميلان قد حصل على خدمات أليكسيس سايليميكرس وسيمون كايير بشكل نهائي من أندرلخت وإشبيلية بعد نهاية مدة إعارتهما.

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