فينجر: لا أمانع العودة للتدريب لكن في ظروف مثالية

لا يمانع أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق والمدير الحالي لقسم تطوير الكرة العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العودة للتدريب.

لكن الفرنسي المخضرم اشترط أجواء معينة بسبب سنه الكبيرة، إذ قال في حواره مع صحيفة ليكيب الفرنسية:"كل يوم، أود العودة للتدريب، فعلت ذلك طوال حياتي. عمري 70 عاما، أعطيت الكثير. هل ألعب الروليت الروسي قليلا، حتى لو حساب صحتي؟ لا أستطيع القيام بنصف الأشياء، لهذا أسأل نفسي هذا السؤال".

وأضاف فينجر المتوج بـ21 لقبا خلال مسيرته التدريبية "أعود متى للتدريب؟ لو توفرت ظروف أعتبرها مثالية، وإلا لن أرجع".

بعد 34 عاما في عالم التدريب انتقل فينجر إلى العمل الإداري الذي يغيب عنه الضغط العصبي الذي يلازم مدربي كرة القدم باستمرار.

فباتت الاجتماعات والنقاشات هي الروتين اليومي لوظيفة فينجر الحالية، يقول:"شممت رائحة العشب كل يوم، لكني اليوم مقيد نوعا ما، أجواء إدارية في مكاتب. أشعر نوعا ما أنني دخيل هنا".

وأضاف "في فيفا، أريد صناعة أكبر مركز تحليل مؤثر في العالم. أعلم أن الطموح كبير جدا لكنكم سترون ذلك في كأس العالم 2022، سنقدم تحليل مباريات فعال جدا. أنا في مرحلة تعيين أشخاص كثر في هذا المستوى الآن. وأعتقد أن علينا تطوير الطريقة التي نرى بها كرة القدم".

مع نهاية موسم 2017-2018 رحل فينجر عن أرسنال الذي أمضى بين جدرانه 26 عاما كاملة.

ولم يدرب فريق بعد ذلك إلى أن قرر فيفا الاستعانة بخبرة المدرب الكبير.

قاد فينجر فرق نانسي وموناكو وناجويا جرامبوس، قبل أن يبدأ رحلة خاصة مع أرسنال في 1996.

حصل على جائزة أفضل مدرب في العالم في 1998 بعدما قاد أرسنال للقب الدوري.

وصنفته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في المرتبة 32 من بين أفضل المدربين عبر التاريخ.

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