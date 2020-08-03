جيرارد: تلقيت دعوة للاحتفال باللقب مع اللاعبين.. لكني رفضت لهذا السبب

كشف ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق، عن تلقيه دعوة لحضور التتويج بالدوري الإنجليزي مع لاعبي الفريق.

وقال جيرارد: "كنت في المنزل وشاهدت التتويج عبر التلفاز".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار: "تمت دعوتي لأكون بالقرب من اللاعبين وأن أكون معهم، لكني رأيت أن التصرف الصحيح هو بقائي في المنزل مع عائلتي، وأن أترك اللاعبين يحتفلون ويستمتعون".

وأكمل: "المشهد كان رائعا، لم يكن هناك منزل سعيد في فورمبي (مدينة في ميرسيسايد) أكثر من منزلنا"

وواصل: "منذ اليوم الأول، يورجن كلوب جعل الجميع يؤمنون أنهم سيخوضون رحلة مميزة".

وأتم: "ولذا كنت فخورا للغاية عندما رأيته يرفع اللقب، شعرت بالارتياح، فقد انتظرت طويلا كمشجع وكلاعب".

وعجز جيرارد عن الفوز بالدوري الإنجليزي كلاعب، إذ غاب اللقب عن ليفربول منذ 1990، حتى ركع الكأس أخيرا في 2020.

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