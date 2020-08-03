أخبار سعيدة جديدة للمدفعجية؟.. ميرور: عرض جديد ضخم من أرسنال لـ أوباميانج

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرتيتا

بعد أفراح التتويج بلقب كأس إنجلترا للمرة الـ 14، الآن تنتظر جماهير أرسنال أخبار أخرى تتعلق بتجديد عقد بير أوباميانج، فهل تتكرر اللحظات السعيدة؟

صحيفة ميرور البريطانية كشفت في تقرير حصري لها استعداد نادي أرسنال تقديم عرضا جديدا هذا الأسبوع لنجمه الجابوني أوباميانج.

عرض أرسنال الجديد لـ أوباميانج سيكون لمدة 3 سنوات مع راتب أسبوعي بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني، وفقا لـ ميرور.

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أوباميانج الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم المقبل، يحصل على راتب أسبوعي يصل لـ 180 ألف إسترليني، مما يعني أن عرض أرسنال الجديد يُزيد من راتبه حوالي 70 ألف إسترليني.

وفي الإطار ذاته، كشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية موافقة ستان كرونكي مالك أرسنال على تقديم العرض الجديد لـ أوباميانج بزيادة تصل لما يقرب لـ 100 ألف إسترليني على راتبه السابقة.

كرونكي أعطى موافقته على صيغة العرض الجديد من ناحية المدة والمبلغ المالي "الضخم" لتلبية مطالب الإسباني ميكيل أرتيتا.

أوباميانج صاحب الـ 31 عاما تألق في اللحظات المناسبة الموسم الماضي في إنجلترا، لينجح في قيادة أرسنال لحصد لقب كأس إنجلترا على حساب تشيلسي بعدما سجل هدفين.

هدفان في النهائي أمام تشيلسي. هدفان في نصف النهائي أمام مانشستر سيتي. أوبا أول قائد إفريقي يرفع لقب كأس إنجلترا.

وسجل أوباميانج 29 هدفا الموسم الماضي وصنع 3 أهداف خلال ظهوره في 44 مباراة.

وانضم أوباميانج لـ أرسنال عام 2018 قادما من بوروسيا دورتموند.

وشارك أوباميانج في 109 مباراة بقميص أرسنال ونجح في تسجيل 70 هدفا وصناعة 15.

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