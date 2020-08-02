بنزيمة: تدريب ريال مدريد؟ لم لا؟

لا يمانع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، تولي تدريب الفريق بعد الاعتزال.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وسُئل بنزيمة عن إمكانية تدريب فرنسا أو ريال مدريد بعد اعتزاله كرة القدم خلال بث عبر يوتيوب، وجاءت إجابته: "ريال مدريد، لم لا؟".

واسترسل المهاجم الفرنسي: "إنه حلم لأي شخص".

واستدرك: "لكني سأواصل مسيرتي الكروية، وبعد ذلك سنرى إن كنت سأقوم بالتدريب".

وعن محافظته على لياقته رغم تجاوزه الثلاثين: "الأمر يحتاج إلى كثير من التضحيات والبقاء لأوقات إضافية بعد التدريب من أجل الاستشفاء والعمل على المستوى الذهني".

وأتم: "الحياة الصحية مهمة للغاية، وقد اكتسبت خبرات كبيرة في النادي، وسأواصل العمل".

بنزيمة (32 عاما) قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، بتسجيله 21 هدفا، لينهي في المركز الثاني على لائحة الهدافين خلف ليو ميسي أسطورة برشلونة.

إجمالا، سجل بنزيمة 26 هدفا هذا الموسم، وصنع 11 في مختلف المسابقات.

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