انتهى الدوري الإيطالي.. جنوى ينجو وليتشي يهبط

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 22:48

كتب : FilGoal

جنوى

هبط نادي ليتشي إلى دوري القسم الثاني الإيطالي، فيما ضمن جنوى البقاء لموسمٍ إضافي.

انتهت رسميا منافسات الدوري الإيطالي 2019\2020، وأسفرت عن أنباء حزينة لعشاق ليتشي، فيما تنفس جنوى الصعداء.

جنوى انتصر على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة 38 –الأخيرة-.

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توني سانابريا سجل أول هدفين في الدقيقتين 13 و25، قبل أن يضيف كريستيان روميرو الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء، بخروج روميرو، وفرانشيسكو كاساتا من صفوف جنوى، وسفيان أمرابط من هيلاس فيرونا.

ليرفع جنوى رصيده إلى 39 نقطة في المركز 17، ويضمن تواجده في القسم الأول للموسم 14 على التوالي.

وفي المباراة الأخرى، خسر ليتشي أمام ضيفه بارما بثلاثة أهداف مقابل أربعة، على ملعب فيا دل ماري.

بارما تقدّم بهدفي فابيو لوتشيوني، وجيانلوكا كابراري في الدقيقتين 11 و24.

قبل أن يعدّل ليتشي النتيجة بهدفي أنتونين باراك، وبياجيو ميتشارييلو في الدقيقتين 40، و45.

في الشوط الثاني استعاد بارما المقدمة بهدفي أندرياس كورنيليوس، وروبيرتو إنجليسي في الدقيقتين 52، و66.

إلا أن جيانلوكا لابادولا سجل هدف ليتشي الثالث في الدقيقة 68، والذي كان بمثابة قبلة الوداع للدوري الممتاز.

رصيد ليتشي تجمّد عند 35 نقطة في المركز 18، إذ كان يحتاج إلى الفوز وانتظار تعثر جنوى حتى يبقى في الدوري، وأي من الأمرين لم يحدث.

فيما رفع بارما رصيده إلى 49 نقطة في المركز 11.

ليعود ليتشي إلى القسم الثاني بعد موسم واحد في القسم الأول.

وكان فريقا بريشيا وسبال قد هبطا من الدوري الإيطالي في وقتٍ سابق.

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