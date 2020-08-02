"حققت كل أحلامي".. ساندرو فاجنر يعتزل كرة القدم

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 21:31

كتب : FilGoal

فاجنر

بعد أندري شورله، وبينيديكت هوفيديس، لاعب ألماني جديد يعتزل كرة القدم هذا الصيف هو ساندرو فاجنر.

ساندرو فاجنر

النادي : تيانجين تيدا

المهاجم الدولي الألماني السابق أنهى تعاقده مؤخرا مع تيانجين تيدا الصيني، وقرر اعتزال كرة القدم رغم تلقيه عروض من أندية ألمانية.

وصرّح فاجنر لصحيفة بيلد: "لقد حققت بالفعل كل أهدافي وأحلامي".

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وواصل: "أنا ممتن لأن كرة القدم جعلتني أعيش حياة رائعة".

وأتم: "أود أن أشكر كل مدربيني وزملائي والجماهير، لدينا في ألمانيا أفضل ملاعب وجماهير في العالم".

فاجنر (32 عاما) بدأ مسيرته في بايرن ميونيخ، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2007، قبل أن يرحل سريعا في العام التالي ويبدأ مغامرته مع كرة القدم.

ولعب فاجنر لاحقا لـ دويسبورج، وفيردر بريمن، وكايزرسلاوترن، وهيرتا برلين، ودارمشتاد، وهوفنهايم، قبل أن يعود لبايرن ميونيخ موسم 2018\2019، ثم اختتم مسيرته في الصين.

ولعب فاجنر 8 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، وتواجد ضمن القائمة التي توجت بكأس القارات 2017.

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