ميدياست: أليجري قد يعوض كونتي في إنتر كما فعل مع يوفنتوس

رغم إنهاء الموسم بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس البطل، لا تبدو الأوضاع مستقرة في إنتر ميلان.

شبكة ميدياست الإيطالية ذكرت أن ماكسيميليانو أليجري مرشح لتعويض أنطونيو كونتي في تدريب إنتر، حال رحيل الأخير عن النيراتزوري.

كونتي كان قد خرج بتصريحات لاذعة عقب الفوز على أتالانتا أمس السبت، واتهم إدارة ناديه بعدم حماية اللاعبين والجهاز الفني.

لتفتح ميدياست الباب أمام إمكانية رحيله عن إنتر كما فعل مع يوفنتوس قبل سنوات، والبديل سيكون نفسه الذي عوضه في السيدة العجوز: أليجري.

من جانبه، لم يتول أليجري (52 عاما) تدريب أي فريق طوال الموسم الحالي، منذ رحيله عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.

أليجري سبق له الفوز بالدوري الإيطالي 6 مرات مع ميلان ويوفنتوس، ويمتلك خبرة كبيرة قد تجعله خيارا مثاليا للنيراتزوري لتعويض كونتي حال رحيله.

إنتر أنهى الدوري الإيطالي في المركز الثاني برصيد 82 نقطة في موسمه الأول تحت قيادة كونتي.

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