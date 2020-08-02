كابيلو يتغنى بـ زانيولو: سيحقق الكرة الذهبية مستقبلا.. يتفوق على كاكا ولا يوجد شاب مثله

تغنى الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو بما يقدمه نيكولو زانيولو موهبة روما الإيطالي، متوقعا حصده لجائزة أفضل لاعب في العالم في المستقبل.

نيكولو زانيولو النادي : روما روما

زانيلولو صاحب الـ 21 عاما خطف الأنظار في وسط ملعب روما منذ مشاركته مع الفريق الأول.

لكن لم تصل أي إشادة بـ زانيلولو مثلما وصلت له من كابيلو الذي قال عنه: "أُحب نيكولو للغاية. لا أرى أي شاب آخر في العالم مثله".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "هو قوي وموهوب وسريع للغاية. نعم هناك بعض اللاعبين الشباب الجيدين ولكني لا أرى أي لاعب مثله".

وتابع "كاكا لم يمتلك القوة التي يمتلكها زانيلولو، كان أفضل من الجانب التكتيكي ولكن نيكولو يتمتع بقوة بدنية وسرعة استثنائية مع موهبته بالكرة".

وأكمل حديثه قائلا: "زانيلولو يمتلك القدرة ليس فقط لحصد الحذاء الذهبي، بل لأكثر من ذلك".

واستشهد "انظروا للهدف الذي صنعه لـ دييجو بيروتي أمام يوفنتوس، بعد كل تلك المساحة التي قطعها بسرعته وقوته، مرر بشكل رائع ودقيق لـ بيروتي".

وأردف كابيلو "تلك ليست أول مرة منه. هل يقدر على تحقيق الكرة الذهبية في المستقبل؟ لا أرى أي لاعبين شباب أقوى وأفضل منه. هو أفضل من الجميع وسيحقق الجائزة مستقبلا".

الإيطالي زانيلولو من أكاديمية جنوى ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول، وانتقل لـ فيورنتينا ومثّل الفئات العمرية المختلفة في الفريق ولكن لم يصل للفريق الأول، قبل أن ينضم لفريق ب في إنتر عام 2017 ويسجل مع الفريق 14 هدفا ويصنع 9 خلال ظهوره في 29 مباراة.

وفي 2018 نجح روما في ضم زانيلولو، قبل أن يسجل مشاركته الأولى مع الفريق الأول للذئاب في نفس العام وتحديدا في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ولعب زانيلولو هذا الموسم في إيطاليا، 32 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.

وسجل لاعب الوسط الإيطالي 14 هدفا وصنع 6 خلال ظهوره في 68 مباراة حتى اللحظة مع روما.

على المستوى الدولي، شارك تحت قيادة روبرتو مانشيني مع المنتخب الإيطالي الأول في 5 مناسبات ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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