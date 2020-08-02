بعد 8 أشهر من الغياب.. عماد فتحي يعود لتدريبات المصري

عاد عماد فتحي لتدريبات فريقه المصري، بعد غياب 8 أشهر عن الملاعب.

عماد فتحي أصيب بقطع في الرباط الصليبي بشهر ديسمبر الماضي، خضع على إثره لجراحة غيّبته عن الملاعب حتى وقتنا هذا.

وتدرب عماد فتحي خلال مران الفريق عصر اليوم الأحد في الملعب الفرعي ببرج العرب، بعد أن أتم برنامجه التأهيلي.

واجتمع عماد فتحي بـ عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري الذي حرص على تهنئة اللاعب على عودته للملعب، وطالبه ببذل أقصى جهد حتى ينخرط في صفوف الفريق تحت قيادة المدرب طارق العشري.

وانتقل فتحي إلى صفوف المصري لمدة 3 سنوات قادما من الزمالك.

عماد فتحي قضى الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى نادي إنبي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 24 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وخلال الموسم الجاري شارك مع الفريق الساحلي في 4 مباريات بمسابقة الدوري المصري.

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