سيبايوس: بيتيس يعني لي الكثير.. وريال مدريد أفضل فريق في العالم

لم يفصح الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الذي يلعب معارا لـ أرسنال، عن مستقبله في الموسم المقبل، مشيرا إلى "لم أتحدث حتى الآن مع ريال مدريد".

وقال سيببايوس: "لدي الكثير من الحب لـ ريال بيتيس".

وأضاف في تصريحاته إذاعة كوبي الإسبانية "أحب كل الأشخاص في النادي وهم يعلمون جيدا مدى حُبي لهم. بيتيس يعني لي الكثير".

وعن مستقبله الموسم المقبل، أشار المتوج بلقب كأس إنجلترا مع أرسنال "لم أتحدث حتى الآن مع ريال مدريد".

وأردف "ولكن أي شخص يرتدي قميص ريال مدريد يكون سعيدا".

وأكمل حديثه قائلا: "ريال مدريد أفضل من أي فريق آخر في العالم. وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وتابع "لا أفكر فيما إذا كان يمكنني اللعب لـ ريال مدريد أو أرسنال أو أي فريق آخر. الآن وقت الراحة".

وأتم "سأكون هادئا وأفكر بهدوء مع عائلتي حول الموسم المقبل".

لاعب الوسط الإسباني انضم لأرسنال من ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، الذي انتهى بالفعل بتتويج كتيبة ميكيل أرتيتا بلقب كأس إنجلترا.

سيبايوس يتألق مع أرسنال منذ تولي الإسباني ميكيل أرتيتا مسؤولية تدريب الفريق.

وعبر أرتيتا في وقت سابق عن رغبته في استمرار سيبايوس مع أرسنال للموسم المقبل، وهو ما يسعى النادي الإنجليزي لتحقيقه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير إسبانية في وقت سابق اقتراب ريال مدريد من الموافقة على استمرار سيبايوس في أرسنال لموسم آخر.

ولعب داني 37 مباراة بقميص أرسنال ونجح في التسجيل مرتين والصناعة مرتين.

ويعد سيبايوس من أكاديمية ريال بيتيس ولعب 105 مباراة بقميص الفريق الإسباني ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 9، خلال فترته مع الفريق الأول التي استمرت أكثر من سنتين.

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