وكيله: روبيرتو لا يخطط للرحيل عن برشلونة

نفى جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة، نية موكله في الرحيل عن البلاوجرانا.

تقارير صحفية في الأيام الماضية أفادت أن سيرجي روبيرتو قد يدخل في صفقة تبادلية مع إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي.

وعن ذلك صرّح الوكيل لصحيفة موندو ديبورتيفو: "سيرجي روبيرتو لا يخطط للرحيل عن برشلونة".

وأضاف: "لا يوجد أي نادٍ مهتم بضم اللاعب حاليا، وبرشلونة لم يفاتحنا في أي عروض".

وأفادت الصحيفة أن برشلونة كان يفكر في إمكانية بيع سيرجي روبيرتو عندما واجه صعوبات مادية قبل عدة أشهر.

لكن مع إتمام صفقة بيع أرتور ميلو إلى يوفنتوس، لم يعد برشلونة في حاجة إلى التخلص من سيرجي روبيرتو.

روبيرتو (28 عاما) خاض 37 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا، وصنع هدفين.

وسجل روبيرتو ظهوره مع الفريق الأول لـ برشلونة في 2010 تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لـ مانشستر سيتي.

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