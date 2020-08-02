ميليتاو: اعتمِدوا عليّ في غياب راموس.. سأسجل هدف الانتصار على سيتي

أشعل إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يبحث عن مهمة شبه مستحيلة، إذ خسر الذهاب في سانتياجو برنابيو 2-1، وبالتالي سيكون مطالبا بتسجيل هدفين على الأقل وعدم اهتزاز شباكه، في غياب القائد سيرخيو راموس المطرود ذهابًا.

وقال ميليتاو في تصريحات لصحيفة أس الإسبانية عن قائده: "لطالما كنت منبهرا بـ راموس عندما أراه على التلفاز، أما التواجد معه بشكل شخصي فهو شيء مذهل، إنه لاعب يحمل رغبة وحشية، إنه مقاتل".

واسترجع ميليتاو لقطة توعكه خلال تقديمه في المؤتمر الصحفي كلاعب جديد لـ ريال مدريد: "قبل يوم المؤتمر الصحفي، كاسيميرو أكد لي أنني سأكون تحت ضغط كبير، لأن ريال مدريد النادي الأفضل في العالم".

وواصل: "لم أكن قد تواجدت أمام هذا القدر من الصحفيين أبدا من قبل، وفي لحظة ما رأيت العديد من الأشخاص ينظرون نحوي ويلتقطون الصور لي، لا أدري ما حدث، لم أستطع التحدث".

وأضاف ضاحكا: "زملائي البرازيليون سخروا مني كثيرا في غرفة خلع الملابس".

مانشستر سيتي

في غياب راموس عن مواجهة مانشستر سيتي المصيرية، يبرز ميليتاو كبديل له إلى جانب الفرنسي رافاييل فاران.

ومن الواضح أن المدافع البرازيلي في قمة الحماس لخوض المواجهة: "ينتابني شعور مذهل بشأن مباراة مانشستر سيتي، سألعب حتى الموت في هذه المباراة، راموس لن يكون موجودا وأنا عليّ تقديم كل شيء وأن ألعب بقلبي".

وأضاف مدافع بورتو السابق: "إنها فرصة عظيمة لأظهر للجميع أنه يمكن الاعتماد عليّ في مباريات سهلة وصعبة، أستعد بشكل جيد وأحاول نقل الثقة إلى زملائي، أتمنى أن أقدّم مباراة مميزة".

وعند سؤاله عن اللاعب الأخطر في مانشستر سيتي، فضّل مواطنه: "كل لاعبي مانشستر سيتي مميزين، لكن جابرييل جيسوس الأخطر".

كما ارتقى بأحلام اليقظة: "أتخيل أنني سأسجل هدفي الأول مع ريال مدريد في شباك مانشستر سيتي، سيكون هدف الفوز، بضربة رأسية، لا أدري كيف سأحتفل به، ولكن ليس هناك من مستحيل، سأحاول تسجيل هذا الهدف".

وأخيرا وجّه رسالة إلى جمهوره: "يا مشجعي ريال مدريد، أمام مانشستر سيتي لن يتواجد قائدنا، لكني هنا، سأقدّم مباراة كبيرة، ثقوا في قدراتي، سنخرج منتصرين".

ميليتاو (22 عاما) خاض 19 مباراة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، بواقع 1379 دقيقة.

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي أمام مانشستر سيتي

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