ساري مبررا تراجع يوفنتوس: عقليتنا تأثرت بعد إسقاط لاتسيو

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 11:02

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - يوفنتوس

يرى ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس أن تراجع مستوى فريقه في المباريات الأخيرة سببه الفوز على لاتسيو في الجولة 34 والذي جعل لقب الدوري قاب قوسين أو أدنى قبل أن يتوج الفريق في 26 يوليو الماضي بالبطولة.

وفاز يوفنتوس بمباراة وحيدة وخسر 3 مرات في آخر 4 مباريات له بالدوري الذي توج به للمرة التاسعة تواليا.

وقال ساري بعد خسارة يوفنتوس يوم السبت أمام ضيفه روما بنتيجة 3-1:"بعض الخوف قد ينفعنا. بعد مباراة لاتسيو شعرنا أننا فزنا باللقب وتأثرت عقليتنا".

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وواصل خلال حديثه مع سكاي سبورت إيطاليا "الآن علينا تقدير المنافس بشكل أفضل. سنبدأ من التأخر بهدف (أمام ليون في دوري أبطال أوروبا) وسيكون أمرا صعبا".

وأتم "علينا أن نعيد شحن عقليتنا. البدن يتعافى في يومين أو ثلاثة. استرحنا لعدة أيام وبدءا من الإثنين علينا أن نبدأ مرة أخرى".

ويستضيف يوفنتوس فريق ليون الفرنسي يوم الجمعة في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

مباراة يحتاج فيها رجال ساري للتسجيل بعدما خسروا ذهابا في فرنسا بهدف.

وإذا عبر يوفنتوس إلى الدور ربع النهائي سيواجه ريال مدريد بطل إسبانيا أو مانشستر سيتي وصيف إنجلترا.

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