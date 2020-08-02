أقيل بعد 13 مباراة.. والتر زينجا: وقعت على عقد بشرط من المستحيل تحقيقه
الأحد، 02 أغسطس 2020 - 01:18
كتب : FilGoal
أبدى والتر زينجا مدرب كالياري غضبه بعد إقالته بسبب عدم تحقيق المركز السابع مع فريقه كالياري، وإقالته قبل مواجهة ميلان في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020.
وصرح زينجا عقب المباراة "من حق أي رئيس نادي أن يضع مثل ذلك الشرط، إن قرر ذلك فهو لديه سبب جيد".
وأضاف "ليس لدي أي شيء لأدافع به عن نفسي، كان من الصعب تقديم أفضل مما كان".
وواصل "غلطتنا الوحيدة كانت حصد 10 نقاط سريعا وضعتنا في مركز جيد، كانت خبرة سأستفيد منها".
وأتم "ربما ارتكبت خطأ، قبول عقد يمتد حتى شهر يونيو بشرط جزائي، الوصول للمركز السابع كان أمرا من المستحيل تحقيقه".
والتر زينجا تولى تدريب كالياري يوم 3 مارس الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2021 بشرط أن ينهي الموسم في المركز السابع، وقاد الفريق في 13 مباراة، فاز في 3 وتعادل 4 وخسر 6.
كالياري أنهى الموسم في المركز الـ13 من الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة بفارق 17 نقطة عن نابولي السابع.
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