إنتر: ما الذي ينقصنا عن يوفنتوس؟ عقلية الفوز.. وميسي سيعتزل في برشلونة

قال بيبي ماروتا مدير نادي إنتر إن فريقه يفتقر للعقلية لكي يحصد لقب الدوري مثل يوفنتوس، كما شدد على أن الحديث عن صفقة ضم ليونيل ميسي من برشلونة مجرد خيال، وعلى الجميع أن يعود لأرض الواقع.

وبدأ ماروتا حديثه عبر شبكة "سكاي سبورتس" عن مارسيلو بروزوفيتش قائلا: "الآن لنبدأ اللعب، قيمنا الأمر سأدرس الأمر معه، هل سيعاقب؟ بالطبع الأمر يبدو واضحا".

بروزوفيتش صاحب الـ27 عاما تم القبض عليه وهو يقود تحت تأثير الخمر وتم إيقاف رخصته، وكانت تقارير صحفية قد ربطته بالرحيل عن إنتر خلال السوق الصيفية الجارية.

وتطرق ماروتا للرد على سؤال بخصوص ندومبيلي "كل يوم نتحدث عن بداية المفاوضات، لكننا نواجه حاليا تجديد عقود بعض اللاعبين، وهم يستحقون مزيدا من الاحترام لرحلتهم التي قاموا بها حتى الآن، نقيم الفرص المتاحة في إطار الانتقالات".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت إنتر بمبادلة بروزوفيتش مع توتنام للحصول على خدمات تانجاي ندومبيلي.

وواصل متحدثا عن الدوري: "انتصارنا اليوم تأكيد على النموذج الذي صنعناه هذا العام، ولهذا يجب أن أمنح الثناء إلى خافيير زانيتي وأنطونيو كونتي وبييرو أوسيليو وكل من ساهم في ذلك".

وأكمل "الفارق بيننا وبين يوفنتوس؟ العقلية، يجب أن تكون لدينا، عقلية الفوز والتي تعني أن بعض المباريات يجب أن نفوز بها بدون أن نؤدي بشكل جيد".

وتابع "لا يمكنني أن أنسى النقاط التي أهدرناها أمام ساسولو وبولونيا وفيرونا، مع كامل الاحترام للخصوم بالطبع، لكن علينا أن نكون أكثر حسما، ما نفتقر إليه هي عقلية الانتصارات، كما أن هناك بعض اللاعبين يلعبون لأول مرة مع أنطونيو كونتي، لذا الأمر ليس سهلا أن تجد فريقيا ينجح مع مدرب من المرة الأولى في مهمة قوية مثل هذه".

والآن جاء وقت الحديث عن ميسي، ليرد ماروتا: "يجب أن نكون واقعيين، الجميع سيحب أن يحظى بلاعب مثل ميسي، لكن علينا أن نتعامل مع الواقع، ستكون قلة احترام إن واصلنا الحديث عن تلك الأمور الخيالية، عليك أن تعود للواقع".

وواصل "نعلم أن ميسي لاعب كبير، لكنه في برشلونة وهناك بعض العوامل الأخرى، في مكان يلائمه للغاية ولمسيرته وفي الحقيقة في رأيي سيعتزل الكرة هناك".

وأتم "للمرة الأولى والأخيرة سأقول إننا نتحدث عن يوتوبيا هنا، نتحدث عن كرة قدم خيالية، الحديث عن ميسي مثل ذلك".

إنتر أنهى الموسم في المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

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