مارتينيز باكيا: في السابق كنا نحني رؤوسنا عندما نتأخر في النتيجة.. والآن تشاهدون تطورنا

لم يتمالك الأرجنتيني داميان مارتينيز حارس أرسنال، نفسه عقب التتويج بلقب كأس إنجلترا، ليبكي بجانب بير أوباميانج.

أرسنال انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل هدف ليحصد لقب كأس إنجلترا للمرة الـ 14 في تاريخه. (طالع التفاصيل)

مارتينيز الذي حمى عرين أرسنال منذ إصابة لينو، لم يخف دموعه أثناء حديثه عقب المباراة مع بي بي سي قائلا: "لا أقدر حقا على الكلام".

وأضاف "لقد أخبرت أوباميانج قبل المباراة بأنه من سيحسم لنا اللقب".

قبل أن يُقاطعه أوباميانج ويتحدث قائلا: "كل الاحترام لهذا الرجل (مارتينيز). نحن سعداء للغاية بهذا اللقب، ويمكنك رؤية دموع مارتينيز".

بعدها تحدث الحارس الأرجنتيني مع الموقع الرسمي لـ أرسنال، قائلا: "لقد قدمنا أداءً عظيما. أعتقد أننا قدمنا أفضل أداء لنا هذا الموسم".

وتابع "في السابق عندما كنا نتأخر في النتيجة 1-0 فأننا كنا نحني رؤوسنا، والآن يمكنك رؤية مشروعنا وكيف نتطور".

وأكمل حديثه قائلا: "يمكنك رؤية كيف نقاتل من أجل مدربنا ومن أجل أنفسنا وجماهيرنا ومن أجل عائلتنا أيضا".

وأشار "أعتقد أننا جعلنا جماهير أرسنال تشعر بالفخر الآن وهم يستحقون ذلك بل ويستحقون أكثر من ذلك".

واستكمل "لقد عملت بجد لمدة 10 سنوات مع هذا النادي والآن يمكنني الشعور بالفخر".

وأتم "تحدثت كثيرا مع عائلتي خلال الأسبوع الماضي ووالدي لم يتحدث معي كثيرا لأنه كان متوترا للغاية".





































































الإسباني ميكيل أرتيتا تولى تدريب أرسنال قبل تفسي أزمة فيروس كورونا، والآن سيرفع أول لقب في مسيرته التدريبية.

لقب جاء بأقدام الجابوني أوباميانج الذي سجل هدفين في الدقيقتين 28 و68 ليقلب طاولة البلوز بعد التقدم بهدف الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة السادسة.

أرتيتا الذي دخل المباراة بهدف تحقيق أول بطولة في مسيرته كرجل أول، سينجح في رفع اللقب الـ 14 في تاريخ أرسنال واللقب الأول منذ موسم 2016-17 عندما حقق المدفعجية نفس اللقب أمام نفس المنافس، في لقاء رفع بعده أرتيتا اللقب ولكنه كلاعب.. والآن سيرفعه كمدرب.

تحقيق أرسنال للقب كأس إنجلترا ضمن للفريق التواجد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بشكل مباشر، بينما سيكون على توتنام لعب التصفيات المؤهلة للبطولة، ولم يلعب ولفرهامبتون في المسابقة الأوروبية

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