جاتوزو وإنزاجي يعلقان على تراشق الألفاظ بينهما وشجار الفريقين

علق كل من جينارو جاتوزو مدرب نابولي وسيموني إنزاجي مدرب لاتسيو على تراشق الكلمات فيما بينهما والشجار الذي دار بين الفريقين خلال مواجهة الفريقين بآخر جولات الموسم الجاري من الدوري الإيطالي.

وصرح جاتوزو عن الواقعة عقب انتهاء المباراة قائلا: "أستحق الطرد، قمت ببعض الأشياء السيئة أيضا وقلنا بعض الكلمات كثيرا".

وواصل "بالغت في الأمر، يجب أن أكون صادقا، لكن الآن انتهى كل شيء، وعلينا أن ننظر لما هو قادم".

وأتم "هل تصالحت مع إنزاجي؟ لا، هذه الأمور تحدث، علي أن أبتعد وأهدأ لبعض الوقت وإلا فسأخاطر لأنني قد أسبب المزيد من الضرر".

نابولي فاز بنتيجة 3-1 أمام لاتسيو، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، اندلع شجار كبير بين الطرفين عقب تدخل قوي ضد هيرفينج لوزانو لاعب نابولي.

وقال إنزاجي: "لا توجد مشكلة مع جاتوزو، هذه الأشياء تحدث، هذه الأيام يوجد الكثير من تبادل الآراء".

وواصل "كان هناك شيئا بين أحد معاوني وأحد معاونيه، لكنها أشياء يمكن حلها بنهاية المباراة".

وأتم "تلك مشاهد يجب ألا تحدث لكن في الملعب تحدث مثل تلك الأمور".

وجاءت المواجهة بين إنزاجي وجاتوزو قبل الشجار، حينما تدخل مانولاس مدافع نابولي على كوريا لاعب لاتسيو ليتجه جاتوزو إلى سيموني إنزاجي وتراشقا الكلمات قبل أن يقرر الحكم إنذار كل منهما.

وشهد الشجار تراشق بالكلمات والسباب بين بعض أعضاء الجهاز الفني للفريقين ومعركة اندلعت بين اللاعبين.

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