إيموبيلي: حجزت مكاني في تاريخ الرياضة.. الأحلام تتحقق

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 00:25

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو

أبدى تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو سعادته البالغة بالإنجاز التاريخي الذي حققه.

إيموبيلي أنهى مبارياته في الدوري الإيطالي متصدرا لترتيب الهدافين برصيد 36 هدفا، وهو رقم قياسي تاريخي بالتساوي مع جونزالو إيجوايين وقتما كان لاعبا لـ نابولي.

وصرّح إيموبيلي بعد الهزيمة 1-3 أمام نابولي –التي سجل خلالها آخر أهدافه-: "أنا سعيد للغاية وفخور بما حققته، خصوصا عندما أتأمل الماضي وقتما بدأت كرة القدم وأنظر إلى كل ما مررت به".

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وأضاف عبر قناة "لاتسيو ستايل": "عندما تؤمن بأحلامك، فأحيانا تتحقق، لا يسعني سوى شكر المدرب والطاقم الفني وزملائي، ويمكنني أن أؤكد أن هذه الأرقام تسجل باسم الفريق ككل".

وواصل: "أود أن أشكر جماهير لاتسيو التي جعلتني أشعر أنني لا غنى عني في الفريق، أنا فخور بذلك. أريد أن أكون مثالا للشخص الذي لا يستسلم ويقدر على تحقيق أي هدف".

وأتم: "أنا فخور للغاية لأني حجزت مكاني في تاريخ الرياضة، الطريقة التي حياني بها زملائي بها في غرفة خلع الملابس هي ما يحركني، وهذا ما تتمحور حوله الرياضة".

ويتصدر إيموبيلي السباق لحصد الحذاء الذهبي الأوروبي، إذ يتفوق بفارق هدفين عن روبيرت ليفاندوفيسكي هداف بايرن ميونيخ.

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