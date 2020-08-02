جاتوزو: لنأمل ألا تبعد الإصابة إنسيني عن أهم مباراة في الموسم

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

إنسيني

قال جينارو جاتوزو مدرب نابولي إنه لا يعرف بعد إذا ما كان قائده لورينزو إنسيني الذي أصيب ضد لاتسيو جاهزا لمواجهة برشلونة أم لا، متمنياً ألا يغيب نجمه عما وصفه بأهم مباراة في الموسم.

وصرح جاتوزو قائلا: "اضطررت إلى استبدال إنسيني بسبب معاناته من الآلام في الفخذ الأيسر".

وأكمل "هل سيكون جاهزا لبرشلونة؟ لنأمل أن يحدث ذلك".

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وأضاف "تحدثت مع الطبيب واللاعب وسنقيم الوضع بين الغد وبعد الغد".

وواصل "نأمل ألا تكون إصابة خطيرة، لننتظر سويا إلى الغد وسيخضع إلى فحص وأشعة لمعرفة حجم الإصابة، مع آمالنا بألا تبعده الإصابة عن أهم مباراة في الموسم".

الدولي الإيطالي تعرض للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة واضطر للخروج وشارك إيليف إلماس بدلا منه.

وكانت تقارير صحفية في "فوتبول إيطاليا" و"سكاي" تكهنت بأن تلك الإصابة قد تتسبب في غياب إنسيني عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.

ويواجه نابولي نظيره برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم 8 من الشهر الجاري، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنتيجة 1-1.

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