جاتوزو: لنأمل ألا تبعد الإصابة إنسيني عن أهم مباراة في الموسم

قال جينارو جاتوزو مدرب نابولي إنه لا يعرف بعد إذا ما كان قائده لورينزو إنسيني الذي أصيب ضد لاتسيو جاهزا لمواجهة برشلونة أم لا، متمنياً ألا يغيب نجمه عما وصفه بأهم مباراة في الموسم.

وصرح جاتوزو قائلا: "اضطررت إلى استبدال إنسيني بسبب معاناته من الآلام في الفخذ الأيسر".

وأكمل "هل سيكون جاهزا لبرشلونة؟ لنأمل أن يحدث ذلك".

وأضاف "تحدثت مع الطبيب واللاعب وسنقيم الوضع بين الغد وبعد الغد".

وواصل "نأمل ألا تكون إصابة خطيرة، لننتظر سويا إلى الغد وسيخضع إلى فحص وأشعة لمعرفة حجم الإصابة، مع آمالنا بألا تبعده الإصابة عن أهم مباراة في الموسم".

الدولي الإيطالي تعرض للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة واضطر للخروج وشارك إيليف إلماس بدلا منه.

وكانت تقارير صحفية في "فوتبول إيطاليا" و"سكاي" تكهنت بأن تلك الإصابة قد تتسبب في غياب إنسيني عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.

ويواجه نابولي نظيره برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم 8 من الشهر الجاري، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنتيجة 1-1.

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