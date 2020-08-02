جاسبريني: الخسارة من إنتر نداء للاستيقاظ وأفضل استعداد لدوري الأبطال

قال جيانبييرو جاسبريني مدرب أتالانتا إن الخسارة أمام إنتر أشبه بنداء للاستيقاظ خاصة بعد تراخي فريقه في المستوى خلال الأسابيع الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وصرح جاسبريني قائلا: "كان ذلك أفضل استعداد ممكن لدوري الأبطال، لأن إنتر هاجمنا وكان قويا وأوقف طريقة لعبنا، من خلال الإيقاع المرتفع للعب والجودة".

وأضاف "لم نلعب بنفس القوة وقل إيقاعنا قليلا في الأسابيع الأخيرة، لكن الليلة لاحظنا أنه لا يمكننا أن نلعب بهذه الطريقة ضد مثل تلك الفرق، نهنئ إنتر وأيضا نأمل أن تعلمنا تلك الخسارة الدرس".

وواصل "إنتر منحنا نداء للاستيقاظ مما نعاني منه، علينا أن نركز فقط على التطور عاما بعد عام، لدينا الكثير من الأمور لنطورها، وعلينا أن نستمر في رفع سقف التوقعات، في نسف الوقت يجب أن نضع في الحسبان المستوى الاقتصادي للنادي، والذي لا يماثل منافسيه في الدوري".

وأتم "كنا نعود من الخسارة عادة، لكن ضد إنتر استقبلنا بعد دقيقة من انطلاق المباراة وكنا متأخرين بهدفين بعد مرور 20 دقيقة، أسوأ ظروف يمكن أن تحدث لك ضد فريق مثل إنتر، كان هناك رد فعل وهذا أمر إيجابي، سينفعنا ذلك في المستقبل، لكن يجب أن نلاحظ أن الأمر لا يحدث هكذا ولا يمكن أن نبدأ في اللعب ونحن متأخرين في النتيجة".

إنتر فاز بنتيجة 2-0 أمام أتالانتا ضمن آخر جولات الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020 ليحسم المركز الثاني، فيما يحل أتالانتا ثالثا.

ويستعد أتالانتا لمواجهة باريس سان جيرمان ضمن ربع نهائي دوري الأبطال والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 15 أغسطس الجاري.

اقرأ أيضا:

أرسنال يفوز بكأس إنجلترا

رئيس برشلونة يفتح النار على أرتور

رسالة من مؤمن زكريا عبر تويتر

قائمة هدافي الدوري الإيطالي منذ مطلع الألفية

كوكا لاعب الشهر في الدوري اليوناني