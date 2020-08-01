بعشرة لاعبين ورأس إفريقي.. بورتو يحصد كأس البرتغال على حساب بنفيكا

فاز بورتو بلقب كأس البرتغال، بتغلبه على غريمه بنفيكا بهدفين مقابل هدف واحد.

ليحصد بورتو الثنائية المحلية، بعد تتويجه في وقتٍ سابق بلقب الدوري البرتغالي.

بورتو رفع رصيده إلى 17 لقبا، بالتساوي مع سبورتنج لشبونة، في المركز الثاني خلف بنفيكا صاحب الرقم القياسي بـ26 لقبا.

كما حقق بورتو اللقب الأول له في الكأس منذ عام 2011، بينما خسر بنفيكا النهائي للمرة 11 في تاريخه، والأولى منذ 2013.

ولعب بورتو أكثر من نصف اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه لويس دياز منذ الدقيقة 38.

تتويج بورتو تحقق بفضل ضربتين رأسيتين من المدافع الكونغولي تشاسنيل مبيمبا في الدقيقتين 47 و59.

أما هدف بنفيكا الوحيد، فسُجل في الدقيقة 84 بواسطة فينيسيوس من ركلة جزاء.

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