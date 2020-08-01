لامبارد: خائف من إصابة بوليسيتش.. لم نلعب جيدا وأوباميانج قضى علينا

لم يخف الإنجليزي فرانك لامبارد مخاوفة من الإصابة التي ضربت نجمه كريستيان بوليسيتش في نهائي كأس إنجلترا أمام أرسنال.

أرسنال انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل هدف ليحصد لقب كأس إنجلترا للمرة الـ 14 في تاريخه. (طالع التفاصيل)

بوليسيتش الذي سجل هدف تشيلسي الوحيد، خرج مصابا في بداية الشوط الثاني.

وقال لامبارد: "لا أعرف حتى الآن موقف إصابة بوليسيتش وبيدرو وأزبيليكويتا. لا أعرف ولكنني خائف".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب النهائي "من الواضح معاناة بوليسيتش من إصابة عضلية في الفخذ، نفس حال أزبيليكويتا. علينا الانتظار لمعرفة مدة غيابهما ولكن من الواضح أنهما لن يكونا جاهزين الأسبوع المقبل (مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال)".

وأضاف "أما بيدرو، فأعتقد إصابته بخلع في الكتف".

وأشار "محبط للغاية أن تكون نهاية مسيرة بيدرو مع تشيلسي بهذا الشكل. هو لعب آخر مباراة له معنا وكان مميزا عندما حل كبديل. محبط للغاية لإصابته وأتمنى له العودة سريعا للملاعب".

وعن خسارة نهائي الكأس، قال لامبارد: "لم نلعب بشكل جيد. بدأنا بشكل مميز للغاية ولكن بعد ذلك لعبنا بطريقة بطيئة للغاية، وعندما تلعب ببطئ يكون من الصعب أن تعود لإيقاع اللعب مرة أخرى. سمحنا لأرسنال بالعودة".

وأكمل حديثه قائلا: "أعتقد ركلة جزاء أوباميانج كانت واضحة ومستحقة، ولكن طرد كوفاسيتش لم يكن كذلك".

وتابع "أوباميانج سجل هدفين من بينهما ركلة جزاء حصل عليها بنفسه. أرسنال لعب كرة طولية خلف دفاعنا وهذا شكل خطورة علينا".

وأشار "أوباميانج لاعب بمستوى عال والهدف الثاني يوضح سرعته وقيمته التي يتمتع بها. لم نلعب جيدا وأوباميانج قضى علينا".







































































الإسباني ميكيل أرتيتا تولى تدريب أرسنال قبل تفسي أزمة فيروس كورونا، والآن سيرفع أول لقب في مسيرته التدريبية.

لقب جاء بأقدام الجابوني أوباميانج الذي سجل هدفين في الدقيقتين 28 و68 ليقلب طاولة البلوز بعد التقدم بهدف الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة السادسة.

أرتيتا الذي دخل المباراة بهدف تحقيق أول بطولة في مسيرته كرجل أول، سينجح في رفع اللقب الـ 14 في تاريخ أرسنال واللقب الأول منذ موسم 2016-17 عندما حقق المدفعجية نفس اللقب أمام نفس المنافس، في لقاء رفع بعده أرتيتا اللقب ولكنه كلاعب.. والآن سيرفعه كمدرب.

تحقيق أرسنال للقب كأس إنجلترا ضمن للفريق التواجد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بشكل مباشر، بينما سيكون على توتنام لعب التصفيات المؤهلة للبطولة، ولم يلعب ولفرهامبتون في المسابقة الأوروبية

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