حصد اللقب بفارق نقطة.. روما يُذيق يوفنتوس خسارة جديدة وإبراهيموفيتش يكتب التاريخ

بعد ماراثون طويل للدوري الإيطالي، انتهى أخيرا الموسم بشكل كامل. موسم حصد لقبه يوفنتوس كالمعتاد مؤخرا، ولكن المفاجأة أنه حصد اللقب بفارق نقطة واحدة فقط.

يوفنتوس خسر أمام روما بثلاثية مقابل هدف في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي.

خسارة هي السابعة في الدوري لـ يوفنتوس جعلته ينهي الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن وصيفه إنتر.

فارق نقطة واحدة بين صاحب اللقب ووصيفه هو الأمر الذي يحدث لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ 18 عاما وتحديدا عندما توج يوفي باللقب بفارق نقطة عن روما في موسم 2001-02

جونزالو إيجوايين افتتح التسجيل أولا ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء.

ألا أن ذئاب روما انتفضت لتقلب الطاولة على السيدة العجوز.

نيكولا كالينيتش تعادل لروما بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 23 قبل أن يسجل دييجو بيروتى الهدف الثاني لـ روما من علامة الجزاء في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 51 سجل بيروتي الهدف الثالث لروما بعد مجهود خرافي من المتألق زانيلو الذي انطلق من قبل منتصف الملعب حتى منطقة جزاء يوفي، قبل أن يضع تمريرة حريرية لـ بيروتي والأخير هز الشباك.

النتيجة لم تُغير من واقع تتويج يوفنتوس، وكذلك من واقع إنهاء روما الدوري في المركز الخامس الذي يؤهل للدوري الأوروبي.

وفي لقاء آخر انتصر ميلان بثلاثية مقابل لا شيء على حساب كالياري.

ثلاثية ميلان جاءت عن طريق راجنار كلافان وزلاتان إبراهيموفيتش وسامو كاستييخو في الدقائق 11 و55 و57.

إبراهيموفيتش الذي أهدر ركلة جزاء خلال أحداث المباراة، سجل الهدف الثاني لفريقه وهدفه العاشر في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وأصبح إبراهيموفيتش (38 عاما و302 يوما) هو أكبر لاعب يسجل 10 أهداف في موسم واحد في الدوري الإيطالي.

وأنهى ميلان الدوري في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي بـ 66 نقطة، بينما تجمد كالياري عند 45 نقطة في المركز الـ 13.

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