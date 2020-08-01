إنتر يحسم المركز الثاني.. وإيموبيلي يعادل رقم إيجوايين القياسي

السبت، 01 أغسطس 2020 - 22:53

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

حسم إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي، بفوزه على مضيفه أتالانتا 2-0 في ملعب أتليتي أتزوري، بالجولة 38 –الأخيرة- من المسابقة.

دانيلو دي أمبروسيو، وأشلي يونج سجلا هدفي إنتر في الشوط الأول.

ليرفع إنتر رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس بطل المسابقة.

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فيما تجمّد رصيد أتالانتا عند 78 نقطة في المركز الثالث.

إنتر افتتح النتيجة مبكرا للغاية في الثانية الخمسين برأسية دي أمبروسيو من عرضية يونج، ليسجل أسرع هدف في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

قبل أن يضيف الإنجليزي يونج الهدف الثاني بتسديدة رائعة بباطن القدم في الدقيقة العشرين.

ليكون يونج قد ساهم في 8 أهداف هذا الموسم، وهو أفضل مواسمه على هذا الصعيد منذ 2011\2012.

وفي مباراة أخرى، فاز نابولي على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب سان باولو.

فابيان رويز افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة.

قبل أن يعادل تشيرو إيموبيلي النتيجة في الدقيقة 22، ليرفع رصيده في صدارة هدافي الدوري إلى 36 هدفا.

إيموبيلي عادل جونزالو إيجواين صاحب الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد، وقتما كان لاعبا في نابولي.

إلا أن لورينزو إنسيني أعاد نابولي إلى المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

قبل أن يختتم ماتيو بوليتانو الأهداف في الدقيقة الأخيرة.

ليرفع نابولي رصيده إلى 62 نقطة في المركز السابع، ويتجمّد رصيد لاتسيو عند 78 نقطة، مكتفيا بالمركز الرابع هذا الموسم بعد أن نافس عن اللقب أغلب أوقات المسابقة.

المواجهة هي الأخيرة لـ نابولي، قبل مواجهة برشلونة في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 8 أغسطس الجاري.

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