أرتيتا عن سقوط الكأس من يد أوباميانج: سيعتاد على رفع الألقاب معنا.. وشكرا جوارديولا

السبت، 01 أغسطس 2020 - 22:36

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرتيتا

انتصر ورفع أول لقب في مسيرته التدريبية والآن أصبح واثقا من استمرار بير أوباميانج معه. هنا نتحدث عن الإسباني ميكيل أرتيتا.

أرسنال انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل هدف ليحصد لقب كأس إنجلترا للمرة الـ 14 في تاريخه. (طالع التفاصيل)

أوباميانج الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم المقبل، سجل ثنائية أرسنال قبل أن يرفع الكأس ويسقط منه في لقطة كوميدية أثناء الاحتفالات.

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وقال أرتيتا عن لقطة أوباميانج: "مثل تلك الأمور تحدث. أوباميانج يحتاج لخبرة الألقاب. سيعتاد على رفع الألقاب معنا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "هو يعلم كيف أفكر فيه، وأنني أرغب في بناء التشكيل حوله".

وتابع "أعتقد أنه يريد البقاء في أرسنال. مثل تلك اللحظات تساعد على زيادة الإيمان حول ما نفعله وما نريده. ستجعلك تدرك أننا على الطريق الصحيح".

وأكمل حديثه قائلا: "أوباميانج يحب كل فرد في النادي وأتمنى أن يبقى دائما معنا".

وحرص أرتيتا على توجيه رسالة شكر إلى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، قائلا: "أشكر بيب بشدة. أنا هنا على رأس الجهاز الفني لـ أرسنال بسببه. لولا جوارديولا لما أصبحت مدربا".

وعن اللقب الأول في مسيرته، قال أرتيتا: "كنت أعرف التحديات التي تنتظرني منذ أول يوم لي هنا. إرث هذا النادي لا يُصدق. فخور للغاية بكيفية نجاحنا في تغيير العديد من الأمور".

واستكمل في رسالته لجماهير أرسنال "لقد فقدت صوتي. أشكر الجماهير للغاية على مساندتهم لنا. مساندة شعرت بها منذ اليوم الأول لي داخل النادي".

وأتم "هذا اللقب من أجل الجماهير. لنحتفل سويا بما حققناه".

الإسباني ميكيل أرتيتا تولى تدريب أرسنال قبل تفسي أزمة فيروس كورونا، والآن سيرفع أول لقب في مسيرته التدريبية.

لقب جاء بأقدام الجابوني أوباميانج الذي سجل هدفين في الدقيقتين 28 و68 ليقلب طاولة البلوز بعد التقدم بهدف الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة السادسة.

أرتيتا الذي دخل المباراة بهدف تحقيق أول بطولة في مسيرته كرجل أول، سينجح في رفع اللقب الـ 14 في تاريخ أرسنال واللقب الأول منذ موسم 2016-17 عندما حقق المدفعجية نفس اللقب أمام نفس المنافس، في لقاء رفع بعده أرتيتا اللقب ولكنه كلاعب.. والآن سيرفعه كمدرب.

تحقيق أرسنال للقب كأس إنجلترا ضمن للفريق التواجد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بشكل مباشر، بينما سيكون على توتنام لعب التصفيات المؤهلة للبطولة، ولم يلعب ولفرهامبتون في المسابقة الأوروبية

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