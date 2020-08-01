مالديني: ننوي الإبقاء على إبراهيموفيتش.. إنه جزء من مشروع ميلان

كشف باولو مالديني مدير نادي ميلان، عن نية الروسونيري الإبقاء على زلاتان إبراهيموفيتش ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وصرّح مالديني عبر سكاي إيطاليا: "لقد بنينا شيئا هذا الموسم وعلينا بالاستمرارية، ولذا سنحاول البناء في الموسم المقبل على ما تم بالفعل".

وأضاف: "بكل صراحة، إبراهيموفيتش جزء من مشروعنا، لن تكون المفاوضات سهلة، ولكننا ننوي الإبقاء عليه معنا بالكامل. لدينا العديد من اللاعبين الشبان الذين يمكنهم التطور بوجود إبراهيموفيتش إلى جانبهم".

وعن الاهتمام بضم سيرجي أورييه لاعب توتنام، أوضح: "بصراحة تحدثنا إلى وكيل أورييه العام الفائت، الآن سنرى كيف ستسير الأسابيع القليلة المقبلة".

إبراهيموفيتش (38 عاما) انضم لـ ميلان في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخاض إبراهيموفيتش 19 مباراة مع ميلان، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5، وساهم في سلسلة لا هزيمة طويلة للفريق منذ استئناف النشاط الكروي بعد توقف كورونا.

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