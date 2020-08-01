وفاة ستيفن تاتاو قائد الكاميرون التاريخي في مونديال 90

السبت، 01 أغسطس 2020 - 00:29

كتب : FilGoal

ستيفن تاتاو - الكاميرون

توفي ستيفن تاتاو القائد التاريخي الأسبق لمنتخب الكاميرون أمس الجمعة، عن عمر 57 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن تاتاو توفي بعد صراع طويل مع المرض وفقا لأقربائه.

الظهير الأيمن الأسبق للأسود، كان عنصرا بارزا في وصول الكاميرون إلى ربع نهائي كأس العالم 1990، إذ كان قائدا للمنتخب.

كما شارك في كأس العالم 1994 الذي ودعته الكاميرون من الدور.

وتوج تاتاو مع الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية 1988.

ولعب تاتاو خلال مسيرته في ناديي تونيري ياوندي، وأوليمبيك مفولي الكاميرونيين، كما خاض تجربة في الدوري الياباني رفقة توسو فوتوروس.

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