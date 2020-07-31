تقرير: أوزيل يتواجد في تركيا ويغيب "عن مدرجات" نهائي الكأس

يغيب ميسوت أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي عن قائمة فريقه بالكامل لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا، بسبب "تواجده في تركيا".

أرسنال يستعد لمواجهة تشيلسي يوم السبت في نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي.

أوزيل الذي لم يلعب أي دقيقة مع أرسنال منذ عودة نشاط كرة القدم، سيغيب أيضا عن المدرجات في نهائي الكأس بسبب تواجده في تركيا وفقا لصحيفة فوتبول لندن.

وكشفت الصحيفة المتخصصة في أخبار فرق لندن، تواجد أوزيل منذ أيام في تركيا، بإذن من النادي.

ويحرص أوزيل بشكل دائم على التواجد في تركيا رفقة زوجته التركية، وتواجده هذه المرة سيجعله لن يتواجد في نهائي الكأس.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال سيسمح لكامل قائمته بالتواجد في نهائي الكأس باستثناء أوزيل وماتيو جندوزي.

20 لاعبا في القائمة + 10 لاعبين في مدرجات ملعب ويمبلي، وأوزيل لن يكون ضمن القائمة ولن يكون ضمن المدرجات أيضا، وفقا لـ فوتبول لندن.

الوضع بالنسبة لـ أرسنال أصبح واضحا ويسعى الأخير للتخلص من أوزيل بسبب راتبه الضخم الذي يصل لـ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكن اللاعب لا يرغب في الرحيل.

وتحدث وكيل أوزيل في وقت سابق عن اللاعب مشيرا إلى "أتوقع أنه لن يرحل قبل نهاية عقده".

وينتهي عقد أوزيل في صيف 2021 ويرغب أرسنال في بيعه قبل أن يخسره مجانا.

صانع الألعاب البالغ 31 عاما شارك الموسم الحالي في 23 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.

ومنذ انتقاله من ريال مدريد في صيف 2014 خاض أوزيل 254 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 77.

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