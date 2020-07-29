نهاية الوديات.. الزمالك يختتم استعداداته لعودة الدوري بتعادل مع طلائع الجيش

تعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق على استاد برج العرب في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المصري.

سجل كريم طارق هدف طلائع الجيش، فيما أدرك أحمد سيد "زيزو" هدف التعادل للزمالك.

وتعد المباراة هي الأخيرة للزمالك استعدادا لعودة الدوري، والتي سيكون الزمالك طرفا فيها يوم 6 أغسطس المقبل بمواجهة المصري في مباراة مؤجلة من الدور الأول.



















































التشكيل

باتريس كارتيرون اختار بدء اللقاء بثنائي هجومي مكون من مصطفى محمد وأسامة فيصل.

وصف المباراة

بداية المباراة كانت غاية في القوة. هدفان في أول 7 دقائق.

طلائع الجيش تقدم في الدقيقة السادسة. عرضية عن طريق محمد ناصف يتابعها ناصر منسي بتسديدة تصطدم بالدفاع، ويتابعها كريم طارق في مرمى أبو جبل مسجلا الأول.

وجاء الرد سريعا لصالح الزمالك في الدقيقة السابعة. أحمد سيد يتبادل الكرة مع مصطفى محمد وتصل الكرة إلى زيزو الذي ينفرد بمرمى محمد بسام ويسجل التعادل.

محاولات من الطلائع

أحمد سمير سدد بقوة في الدقيقة الثامنة لكن محمد أبو جبل تصدى لها على مرتين هذه المرة.

وفي الدقيقة الـ17 تبادل عمار حمدي الكرة مع ناصر منسي، لينفرد عمار ويسدد فوق المرمى بقليل.

أما الزمالك فرد في الدقيقة الـ22 برأسية من مصطفى محمد بجانب المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

بدأ طلائع الجيش الشوط الثاني بتبديل أول بدخول محمد أشرف "روقا" بدلا من فرانك ستيفين.

الـVAR وطرد

وسقط أحمد سامي مدافع طلائع الجيش في الدقيقة الـ49 بعد التحام مع طارق حامد داخل منطقة جزاء الزمالك. محمد معروف حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء، لكنه عاد لتقنية الفيديو، والتي أثبتت عدم صحة ركلة جزاء ليعود في قراره.

محمد معروف يلغي ضربة جزاء لطلائع الجيش أمام الزمالك بعد العودة لتقنية الفيديو#ONTime_Sports pic.twitter.com/T5sJcm67ru — OnTime Sports (@ONsportEg) July 29, 2020

وفي الدقيقة الـ51 تدخل البديل محمد أشرف بقوة على أسامة فيصل، ليشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه لاعب طلائع الجيش.

ناصر منسي انفرد بمرمى الزمالك في الدقيقة الـ61، لكنه سدد بجانب المرمى بقليل.

مجموعة تبديلات

سقط أحمد سيد "زيزو" على الأرض في الدقيقة الـ63 وغادر الملعب مصابا، وليشارك محمد عنتر بدلا منه. في نفس التوقيت خرج أسامة فيصل أيضا وشارك حسام أشرف بدلا منه.

وكاد عنتر يسجل الثاني في الدقيقة الـ65 بعد تمريرة من مصطفى محمد إلى حسام أشرف الذي يرسل عرضية، يقابلها محمد عنتر بتصويبة سهلة في يد محمد بسام.

وأجرى عبد الحميد بسيوني تبديل جديد في صفوف طلائع الجيش بدخول كيفين موهيري بدلا من ناصر منسي في الدقيقة الـ67.

إصابات جديدة

مصطفى محمد سقط على أرض الملعب ممسكا بالعضلة الخلفية في الدقيقة الـ68 وشارك كابونجو كاسونجو بدلا منه.

وفي الجهة الأخرى، شارك خالد سطوحي بدلا من علي الفيل في الدقيقة الـ73.

أما طارق حامد فغادر أيضا في الدقيقة الـ73 وشارك محمد حسن بدلا منه. الكاميرا أظهرت طارق حامد يضع الثلج على العضلة الخلفية بعد الخروج.

المباراة توقفت بقرار من الحكم لالتقاط الأنفاس، وعادت بتبديلين جديدين في صفوف طلائع الجيش بدخول حسام باولو وأحمد داوودا بدلا من أحمد سمير وعمار حمدي في صفوف طلائع الجيش في الدقيقة الـ77.

ثم شارك أبو المجد بوشا بدلا من أحمد زولا في الدقيقة الـ79.

وكانت آخر التبديلات في الدقيقة الـ81 بدخول كريم بامبو بدلا من إسلام جابر في صفوف الزمالك، ودخول محمد شحاتة بدلا من كريم طارق في صفوف طلائع الجيش.

كاسونجو حاول في الدقيقة الـ83 بتصويبة لكنها مرت بجانب القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

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