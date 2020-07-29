في المباراة الثانية بينهما.. الإسماعيلي يتعادل مع المقاصة وديا

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 20:02

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

تعادل الإسماعيلي مع مصر للمقاصة وديا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما استعدادا لعودة الدوري المصري.

تقدم المقاصة من ركلة جزاء عن طريق صلاح أمين.

وتعادل الإسماعيلي بهدف سجله اللاعب الشاب محمد هاشم.

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وتعد هذه المباراة هي الثانية للفريقين معا، وكان اللقاء الأول بينهما انتهى بفوز الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف.

ويلعب مصر للمقاصة يوم 9 أغسطس ضد أسوان في الدوري المصري، بينما يلعب الإسماعيلي ضد المصري يوم 14 أغسطس.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، ويأتي المقاصة في المركز الـ17 وقبل الأخير بـ14 نقطة.

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