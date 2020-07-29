محمد سراج: تطوير قناة الأهلي كان ضمن خطة الإدارة.. سترد على الإساءة بأصول وثوابت النادي

قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي إن تطوير قناة ناديه التليفزيونية كانت ضمن خطط مجلس الإدارة منذ البداية.

وتحدث سراج قائلا: "تطوير القناة كان شيئا هاما فهي واجهة الأهلي الإعلامية ونشكر شركة لايف على الإعداد المميز لها".

وأضاف "سنرد بقوة من خلال القناة على الإساءة للنادي ولكن بأصول وثوابت الأهلي".

وأتم سراج حديثه المقتضب "كما قال محمود الخطيب فإن التطوير لكل واجهات الأهلي الإعلامية شيء هام مثل القناة والمجلة وأنا متفائل خير بالفترة المقبلة".

وأعاد الأهلي افتتاح قناته عقب التطوير ببث خريطة برامجية جديدة قبل عدة أيام.

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