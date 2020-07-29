الأهلي: ننتظر خطاب كاف لإعداد الإجراءات الاحترازية قبل الأبطال.. ولا مساس بحقوق العاملين واللاعبين

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 19:12

كتب : FilGoal

مروان محسن - كهربا - الأهلي - سموحة

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن ناديه ينتظر الحصول على خطابات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل إكمال مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان عبر قناة ناديه التليفزيونية: "أجرينا سبع مسحات للفريق الأول وكلها كانت سلبية وبالنسبة لحمدي فتحي فنحن نتابعه بشكل دوري".

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وعن حقوق اللاعبين والعاملين في النادي قال: "مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب أكد منذ فترة طويلة عدم المساس بحقوق كليهما".

وأكمل "تم صرف مكافآت شهري رمضان والعيد في الأوقات المحددة دون أي تقصير والجميع ملتزم بواجباته تجاه النادي وهذا أقل شيء يمكن تقديمه بكل تأكيد".

وأتم مرجان "نعلم رغبة الجمهور كذلك في حضور المباريات لكن أهم شيء حاليا المحافظة على صحة الجميع".

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