مران الأهلي - فايلر يشرح للاعبين سلبيات وإيجابيات ودية الجونة

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 19:09

كتب : حسام نور الدين

ريني فايلر

حرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي على الحديث مع لاعبي فريقه عن إيجابيات وسلبيات ودية الجونة.

وفاز الأهلي على الجونة بنتيجة 5-2 وديا استعدادا لاستكمال الدوري المصري.

وقبل انطلاق مران الأهلي الجماعي اجتمع فايلر مع لاعبي الأهلي وأوضح لهم سلبيات وإيجابيات مباراة الجونة.

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وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية واستشفائية في بداية المران تحت قيادة توماس بينكيل مدرب أحمال الفريق.

وتخللها فقرة بدنية باستخدام الكرة وفقرات جري حول الملعب وتدريبات بدنية أخرى.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري.

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