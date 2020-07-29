بيراميدز راحة 48 ساعة في عيد الأضحى

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 18:33

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - الدوري المصري

قرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة خلال عيد الأضحى المبارك بعد الانتهاء من معسكر الإسكندرية.

ويختتم فريق بيراميدز معسكره بمدينة برج العرب ظهر الخميس، بعدما خوض 3 مباريات ودية، واحدة أمام الزمالك، ومباراتين أمام النادي المصري.

ويحصل الفريق على راحة سلبية خلال يومي الجمعة والسبت أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

أخبار متعلقة
قائمة منتخب الشباب – ثنائي أودينيزي ضمن اختيارات ربيع ياسين استعدادا لتصفيات إفريقيا مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خطاب فيفا لتمديد عمل اللجنة الخماسية يصل الخميس.. هذا ما سيحدث

على أن يستأنف الفريق تدريباته مجددا بداية من يوم الأحد المقبل بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة طنطا في الجولة 19 للدوري والمحدد لها يوم 10 أغسطس المقبل.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.

اقرأ أيضا

مرتضى يناشد رئيس الوزراء

الأهلي يمدد عقد مروان محسن

الشحات يكشف موعد عودته

أمير مرتضى يوضح موقف تفاوض الزمالك مع صالح

وكيل وادي يفجر مفاجأة كبرى

بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كشاف يونايتد السابق يكشف سبب عدم انضمام بوليسيتش للفريق 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأشعة تؤكد إصابة ياسر إبراهيم بجزع في مفصل الكاحل.. وتحديد مدة غيابه 6 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: ننتظر خطاب كاف لإعداد الإجراءات الاحترازية قبل الأبطال.. ولا مساس بحقوق العاملين واللاعبين 28 دقيقة | مصر
مران الأهلي - فايلر يشرح للاعبين سلبيات وإيجابيات ودية الجونة 31 دقيقة | الدوري المصري
في أول 90 دقيقة.. بيراميدز يهزم المصري بهدف وديا 39 دقيقة | الدوري المصري
رقم قياسي تاريخي في انتظار تشيرو إيموبيلي 54 دقيقة | أوروبا
بيراميدز راحة 48 ساعة في عيد الأضحى ساعة | الدوري المصري
سكاي: يونايتد واثق من إتمام صفقة سانشو.. ويقلل اهتمامه بـ جريليش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 4 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك"
قد ينال إعجابك